Prendevano il caffè al bancone del bar: sanzionato il titolare del locale e tre clienti

Prosegue senza sosta l’attività di controllo degli agenti della Questura di Catanzaro tra i locali del capoluogo al fine di garantire l’osservanza delle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Solo nella giornata di ieri sono stati controllati 4 esercizi e 11 persone. Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno sanzionato il gestore di un bar del centro cittadino, per aver effettuato servizio di ristorazione con consumazione sul posto.

In particolare, i poliziotti hanno sorpreso tre persone mentre erano intente a bere il caffè al bancone del bar. Inevitabile la sanzione per il titolare del locale.

Multati anche i clienti per non aver rispettato le norme anti-contagio in atto.