Crotone, coppia di insospettabili nascondeva armi e droga: arrestati

Stavano tranquillamente girando in auto nel quartiere Acquabona, quando fermati per un regolare controllo a campione dagli agenti della Questura di Crotone hanno iniziato a dare segni di insofferenza e nervosismo, allertando gli agenti. Sono stati così trovati in possesso non solo di diversi grammi di droga, ma anche di un'arma clandestina e diversi proiettili.

Una brutta vicenda che ha coinvolto una "coppia insospettabile", come hanno scritto gli stessi agenti: si tratta di un trentottenne e di una quarantatreenne del posto, fidanzati conviventi finiti in manette per detenzione di sostanze stupefacenti e per possesso di arma clandestina.

Nello specifico, a seguito del controllo stradale la donna è stata trovata in possesso di ben 17 grammi di marijuana occultati in un involucro. A seguito di tale ritrovamento, la perquisizione è stata estesa anche all'abitazione della coppia, dove oltre a ulteriori 15 grammi di marijuana, due tritaerba ed un bilancino di precisione, è stata rinvenuta anche una pistola e quattro cartucce 7,65, di provenienza ignota.

Trasferito per direttissima in carcere l'uomo, mentre per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio.