Estorceva denaro ad uomo conosciuto online: un arresto a Falerna

Era riuscita a farsi consegnare oltre 600 euro in circa un anno, sotto la minaccia di una presunta denuncia per molestie sessuali mai avvenute. In questo modo una quarantanovenne di Falerna aveva circuito un uomo di Gizzeria Lido che, esasperato dalle continue richieste di denaro, si è infine rivolto ai Carabinieri.

La vittima ha raccontato di aver conosciuto la donna sui social, e che dopo qualche breve incontro sarebbe iniziata l’attività estorsiva: piccole richieste di denaro, a volte la pretesa del pagamento della spesa o di altri beni.

Il tutto sotto la minaccia di denunciarlo per delle violenze inesistenti. All’ennesima "pretesa" l’uomo ha dunque trovato il coraggio di confidarsi ai militari, che si sono presentati all’ennesimo appuntamento bloccando in flagrante la donna.

La 49enne è stata tratta in arresto per il reato di estorsione, ed il Tribunale di Lamezia Terme le ha imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa.