Nuove adesioni alla Lega, Saccomanno: “Partito si rafforza”

“La Lega deve differenziarsi rispetto al passato e deve portare avanti quelle iniziative di vero cambiamento che la Calabria ha bisogno. Poche parole e tanti fatti nel rispetto delle regole e della legge”. Questi i punti fermi ribaditi dal commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, che commenta positivamente le nuove adesioni in seno al partito.

Entrano a far parte del partito del carroccio il sindaco di Crosia, Antonio Russo, ed il presidente del consiglio comunale Francesco Russo, incaricato come referente dell’area. “Riorganizzazione della macchina burocratica con verifica delle condizioni per mantenere determinate postazioni” conclude Saccomanno. “Un percorso difficile che però la Calabria merita e non può non svolgersi”.