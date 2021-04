Certificati per invalidi intestati a defunti: otte denunce a Reggio Calabria

Sono circa 500 le autovetture controllate negli ultimi tre mesi nel circondario di Reggio Calabria nell’ambito di una vasta operazione della Polizia Municipale volta alla verifica dei certificati di invalidità, spesso utilizzati impropriamente o in maniera del tutto abusiva ed illecita.

Diverse sono state così le irregolarità riscontrate: 30 Cude – il Contrassegno Unificato Disabili Europeo – sono stati ritirati in quanto intestati a soggetti deceduti, ed al contempo 5 stalli per invalidi sono stati rimossi per lo stesso motivo.

In totale otto soggetti sono stati denunciati a vario titolo, accusati di sostituzione di persona o truffa, con consequente sequestro dei certificati.

Soddisfatto l’assessore Paolo Brunetti, che ha voluto esprimere il suo plauso nei confronti dell’operato degli agenti.