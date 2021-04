Covid, aperte le prenotazioni per i vaccini ai caregiver

Aperta ufficialmente la campagna vaccinale per i caregiver, che a partire da oggi potranno prenotarsi sul portale nazionale. Lo rende noto la Regione Calabria, che specifica come tale operazione riguardi “tutti coloro che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto e il familiare convivente di soggetto affetto da disabilità grave”.

Il provvedimento coinvolge anche i conviventi di soggetti “affetti da condizione di estrema vulnerabilità”, ossia aventi malattie neurologiche, immunodeficienti, oncologiche e onco-ematologiche, o che abbiano subìto un trapianto o l’utilizzo di cellule staminali. Tutti coloro che rientrano in tali categorie potranno prenotarsi a partire dalle 14 di oggi, 30 aprile.

La prenotazione avverrà, sempre sul portale nazionale, inserendo dapprima la tessera sanitaria ed il codice fiscale del soggetto fragile – anche se è già stato vaccinato – in modo da indicare, successivamente, fino a un massimo di 3 soggetti da far vaccinare.

“Si raccomanda di presentarsi all’accettazione del centro di vaccinazione con la tutta la documentazione già compilata (scaricabile online in fase di prenotazione) comprensiva, per questo caso specifico, anche dell’autocertificazione di caregiver o familiare convivente” sottolinea infine la Regione Calabria.