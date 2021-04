Serra di marijuana realizzata in garage, in manette giovane insospettabile

Una piccola serra per coltivare una serie di piante di marijuana: l’aveva realizzata in casa, in particolare nel garage, un insospettabile giovane che, scoperto dai carabinieri, è così finito in arresto.

A incastrare il ragazzo sono stati gli uomini dell’Arma di Vibo Valentia, che si erano insospettiti per il tenore di vita del giovane e da tempo lo avevano pertanto “attenzionato”.

I militari hanno così deciso di perquisirne l’abitazione. Fin dalle prime battute, però, il giovane è apparso nervoso e agitato, rassegnandosi solo quanto i carabinieri, dopo avere ritrovato in casa dei piccoli quantitativi di stupefacente già suddivisi in dosi, hanno deciso di estendere le ricerche nel garage.

È qui che il cane “Hero” ha fiutato una serra artigianale, dentro la quale vi erano diverse piantine di marijuana, alcune delle quali già in fase di fioritura.

Allertato immediatamente il magistrato di turno della Procura, Corrado Caputo, questi ha disposto il sequestro di tutto quanto rinvenuto, anche per poter eseguire le relative analisi nel Lass, il Laboratorio delle sostanze stupefacenti del Comando Provinciale dell’Arma.

Per il giovane, invece, è scattato inesorabile l’arresto, con la successiva traduzione ai domiciliari. Arresto poi convalidato dal Gip Francesca Del Vecchio.

Sono trascorse appena 48 ore, da quando, in occasione della conferenza dell’operazione “Trailer Fee” (QUI), proprio il Procuratore Falvo aveva fatto cenno all’incessante impegno investigativo sul territorio di magistrati e forze di polizia, illustrando le numerose attività messe a segno e, conseguentemente, rinnovando l’invito alla popolazione ad avere fiducia e denunciare, perché nulla sarà lasciato intentato.