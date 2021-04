Covid. Il bollettino. Stabile la curva: 473 nuovi contagi e 5 vittime in 24 ore

Non sembra voler scendere il numero dei nuovi contagi in Calabria, che continua ad assestarsi attorno ai cinquecento casi al giorno. Ed il nuovo bollettino sembra confermare una tendenza ormai attestata da diverse settimane: sono 473 i nuovi contagi e 5, purtroppo, le vittime.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+185), seguita da quelle di Reggio Calabria (+129), di Catanzaro (+70), di Crotone (+55) e di Vibo Valentia (+34). Effettuati 768.000 tamponi eseguiti su 713.245 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 19.849 (+185): casi attivi 8.243 (112 in reparto a Cosenza; 37 in reparto a Rossano; 4 ricoveri in terapia intensiva a Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 27 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 19 in terapia intensiva, 8.026 in isolamento domiciliare); 11.605 i casi chiusi (11.150 guariti, 455 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 20.215 (+129) e così distribuiti: casi attivi 2.506 (105 in reparto a Reggio Calabria; 37 in reparto a Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.355 in isolamento domiciliare); 17.709 i casi chiusi (17.426 guariti, 283 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 8.784 (+70) casi attivi sono 2.781 (4 in reparto a Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 27 in reparto al Mater Domini; 16 in terapia intensiva; 2.685 in isolamento domiciliare); 6.005 i casi chiusi (5.887 guariti, 118 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 5.459 (+55), gli attivi sono 899 (41 in reparto; 858 in isolamento domiciliare); 4.559 i casi chiusi (4.485 guariti, 74 deceduti).

Nel vibonese, infine, casi covid salgono a 4.970 (+34) e gli attivi sono 439 (16 ricoverati, 423 in isolamento domiciliare); 4.531 i casi chiusi (4.451 guariti, 80 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 84 casi attivi e 309 casi chiusi, tutti guariti.

VACCINAZIONI E CAMBIO DI COLORE

Nonostante l'ottimismo della Regione Calabria, che assieme alla Protezione Civile ha organizzato un nuovo vax day con il quale si spera di arrivare tra le 20 e 30 mila somministrazioni al giorno, il quadro clinico regionale non sembra migliorare. È proprio di questa mattina il consueto bollettino del Gimbe, che certifica, per la terza settimana consecutiva, un peggioramento nell'andamento della pandemia (LEGGI).

Un brutto segno, specialmente in vista della consueta riunione della cabina di regia prevista per domani, con la quale si decideranno gli eventuali cambi di colore delle varie regioni. La Calabria è attualmente in lizza per un'ulteriore settimana in zona arancione, visto che il numero dei contagi non solo non si è abbassato, ma pare essere stabile attorno ai 500 casi al giorno.

Per ora dunque nessun miglioramento dalla campagna vaccinale, che pur ha segnato un'impennata di somministrazioni. Numeri che, però, non hanno ancora limitato i contagi.