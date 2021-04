Mileto, si allarga il focolaio: superati i 70 contagi

Si moltiplicano giorno dopo giorno i contagi nel comune di Mileto, interessato da un vero e proprio focolaio di coronavirus scoperto la scorsa settimana. Sono 72 i contagi certificati dall’Asp, mentre si attendono i risultati ufficiali dei numerosi tamponi eseguiti nei giorni scorsi.

Particolare attesa per l’esito dei tamponi ai ragazzi che frequentano gli istituti scolastici del posto, in quanto si ritiene che il focolaio potrebbe essere nato proprio in una scuola. Attualmente il numero di casi sta interessando particolarmente la frazione di Paravati, e l’intero comune è isolato per decisione del primo cittadino, Salvatore Fortunato Giordano, che ha disposto anche la chisura delle scuole in attesa dei risultati.