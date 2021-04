Vertice Regione-Uncem, Catalfamo: “Grande attenzione per aree interne e montane”

Si è svolto nel corso della mattinata un incontro tra l’assessore regionale ai trasporti, Domenica Catalfamo, ed i rappresentanti dell’Uncem, ossia Vincenzo Mazzei, Laura Moschella, Donatella Deposito e Rosario Sergi. I sindaci, rappresentanti delle aree interne e montane della regione, hanno chiesto di poter esprimere le criticità vissute quotidianamente dai numerosi abitanti di questi centri.

Uno stato “di profondo disagio” quello lamentato, a causa “del degrado in cui versano la maggior parte delle strade alle quali, soprattutto le Province, per la mancanza dei fondi necessari, non sono nemmeno in grado di assicurare l’ordinaria manutenzione”. Una condizione alla quale si aggiungerebbero le lentezze dell’Anas nel completare i lavori di messa in sicurezza, ma anche gli scarsi programmi di spesa regionali.

Particolare attenzione è stata rivolta verso quella che viene chiamata “la strada che non c’è”, ossia il collegamento tra Catanzaro e Cosenza “che interessa un vasto comprensorio interno e montano” e che dunque risulta essenziale per il collegamento dell’entroterra. Ma sono anche altri i collegamenti problematici, come quello dell’ex strada statale 112 che collega Bovalino a Bagnara, definito nuovamente come “cruciale”.

Dal canto suo, l’assessore ha ribadito l’attenzione della Regione nei confronti delle aree montane, dichiarando di voler fare “il possibile per migliorarne la percorribilità” nelle aree di competenza, e che “gli uffici dell’assessorato faranno le necessarie verifiche per vedere quali provvedimenti assumere”.