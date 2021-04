Covid in Calabria, Gimbe: “Situazione in peggioramento”

Tra il 21 e il 27 aprile sono 775 su 100 mila gli abitanti calabresi risultati positivi al Covid-19. Situazione dunque in peggioramento, almeno per quanto attiene l'indicatore relativo ai "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti.

Lo rileva la Fondazione Gimbe nel monitoraggio tra il 21 e il 27 aprile. Nella rilevazione risulta invece stabile l'indicatore relativo ai nuovi casi rispetto alla settimana precedente

La Fondazione evidenzia poi che in Calabria la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 8% a cui aggiungere un ulteriore 10,5% solo con prima dose. È del 49,7% invece la per gli over 80, a cui si aggiunge il 19,4% solo con prima dose.

Nella fascia di età 70-79 anni è dell'8% a cui aggiungere un ulteriore 32,1% solo con prima dose; e tra la popolazione di 60-69 anni ha completato il ciclo vaccinale il 9,1% a cui aggiungere un ulteriore 21,4% solo con prima dose.