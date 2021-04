Mancato rimborso Asp per cure autismo, in piazza famiglie e genitori

Nessun passo indietro per Angela Villani, diventata a Reggio Calabria il simbolo dei diritti dei bambini autistici. La donna che attende dall’Asp i contributi per le cure necessarie per il figlio nonostante una ordinanza del Tribunale, è scesa nuovamente in piazza.

Insieme a lei altri genitori con bambini affetti da autismo, costretti da anni a pagare in prima persona le cure riabilitative in strutture private, che l'Asp 5 di Reggio Calabria si rifiuta di rimborsare.

Al sit in di oggi davanti la sede dell'Asp c’erano genitori e famiglie che hanno rivendicato il diritto di avere cure per i loro figli.

La donna, che chiede il rispetto dell'ordinanza del Tribunale e della delibera firmata dal precedente Commissario Antonio Bray, è stata ricevuta negli uffici dell'Asp, dove è stato concordato un appuntamento con il Commissario Gianluigi Scaffidi per martedì 4 maggio alle 10.