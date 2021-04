Crotone. Operazione antidroga a Fondo Gesù: in tre finiscono in carcere

Erano nascosti in una cassetta di derivazione della linea telefonica, ubicata in una traversa di via Achille Grandi, a Crotone, i 13 grammi di eroina trovati dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia locale con l’aiuto dell’unità cinofila del comando provinciale della Guardia di Finanza.

La sostanza, suddivisa in 24 dosi e pronta per essere venduta, era nella disponibilità di tre persone: un 19enne, un 24enne e un 31enne, tutti già noti alle forze dell’ordine e residenti nel quartiere di fondo Gesù.

I tre sono stati bloccati a bordo di una Fiat 500 e sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito sono stati portati, come disposto dal pubblico ministero di turno della locale Procura della Repubblica, nel carcere del capoluogo in attesa dell’udienza di convalida.