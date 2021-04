Formazione europea sui social media per lo staff del Pertini-Santoni

Continua senza sosta la formazione europea Erasmus+ per lo staff del Pertini Santoni, diretto da Ida Sisca. Nonostante l’emergenza pandemica che ha bloccato da oltre un anno la mobilità fisica dei docenti impegnati in corsi di formazione in Europa, l’I.I.S. “Pertini-Santoni continua a formare il proprio staff attraverso mobilità virtuali on line in cooperazione con diversi Paesi Europei.

L’Istituto, già riconosciuto e premiato con il titolo di “Scuola virtuosa”, ottenuto nell’ambito del Progetto “Generazioni connesse, dal 12 al 16 Aprile 2021 ha partecipato in qualità di partner associato al corso di formazione on line Erasmus+ social (media) inclusion, promosso in Italia da Itaka Training e coordinato a livello transnazionale da Kairos Europe-Londra(Regno Unito), diretto da Daniele Trevisan.

All’interno dell’Istituto il corso è stato organizzato dalle Commissioni Erasmus+ e Bullismo/Cyberbullismo, coordinati rispettivamente dalledeocenti Ornella Pegoraro e Vincenza Pellegrino, e ha coinvolto 11 partecipanti di discipline sia linguistiche che non linguistiche.

L’obiettivo del corso è stato quello di aiutare i docenti a identificare errori comportamentali comuni nell’uso dei social media, in modo da condividere tra gli studenti una cultura digitale corretta e le regole di un uso consapevole dei social media.

Queste le tematiche trattate: alfabetizzazione mediatica e dispositivi digitali; identità digitale; pericoli digitali; percezione online e discriminazione; social media, patrimonio culturale e inclusione sociale).

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Sisca per gli eccellenti risultati conseguiti nell’ambito della formazione europea dal proprio Istituto che ha recentemente ottenuto l’Accreditamento Erasmus+ per il periodo 2021-2027 che eleverà ancora di più l’internazionalizzazione della scuola, avviando corsi di digitalizzazione e didattica a distanza e integrata, di lingua inglese e Clil, didattica partecipativa, orientamento professionale degli studenti, sostenibilità.