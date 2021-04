Processo in abbreviato ai clan di Lamezia, 38 condanne in Appello

Raffica di condanne al processo d’Appello per gli imputati dell’operazione Crisalide che hanno scelto il rito abbreviato. Sono 38 le condanne comminate dai giudici e sei le assoluzioni.

La Procura ha richiesto la conferma delle sentenze in primo grado, aggiungendo la richiesta di condanna per Giovanni Paladino, assolto nel precedente processo insieme a Pasqualino Ruberto.

Il processo scaturisce dall’inchiesta della Dda e forze dell’ordine contro la cosca “Cerra-Torcasio-Gualtieri” (QUI). Secondo gli inquirenti alcuni candidati avrebbero usufruito dell’appoggio della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri per le elezioni del 2015.

Gli assolti sono: Mattia Mancuso; Gugliemo Mastroianni; Antonio Mazza; Antonio Perri; Paolo Strangis; Vincenzo Catanzaro.

Mentre le condanne sono per: Amato Antonello 5 anni e 6 mesi di reclusione e 1.600 euro di multa; Brizzi Vincenzo 2 anni r 8 mesi e 6mila euro di multa; De Rito Domenico 8 anni e 7 mesi di reclusione; Franceschi Antonio 8 anni e 9 mesi di reclusione; Gagliardi Morrison 11 anni e 6 mesi; Gigliotti Carlo Alberto 6 anni e 8 mesi e 20 giorni; Grillo Michele 6 anni 9 mesi e 10 giorni; Gualtieri Massimo 8 ann e 4 mesi e 20 giorni; Gualtieri Nicola 14 anni; Grande Giuseppe 13 anni e 10 mesi; Grande Vincenzo 8 anni 1 mese e 20 giorni; Mazzotta Salvatore Francesco 5 anni 4 mesi e 20 giorni e 1.600 euro di multa; Miceli Antonio 20 anni; Muraca Rosario 8 anni e 2 mesi; Passalacqua Marco Cosimo 5 anni e 5 mesi e 10 giorni e 1.800 euro di multa; Torchia Salvatore Luca 3 anni e 6 mesi e 20 giorni e 8mila euro di multa; Vescio Claudio 6 anni e 9 mesi e 20 giorni; Torcasio Salvatore 4 anni e 2 mesi e 22mila euro di multa; Belville Davide 6 anni e 2 mesi e 6mila euro di multa; Caligiuri Pasquale 9 anni e 9 mesi e 10 giorni; Saladino Antonio 10 anni e 1 mese e 10 giorni; Franceschi Rosario 8 anni e 9 mesi; Caruso Maurizio 4 anni e 2 mesi e 20mila euro di multa; Vincenzini Luigi 8 anni; Paladino Giovanni Vincenzo interdizione dai pubblici uffici per 5 anni; Caruso Maurizio, Torchia Salvatore Luca e Torcasio Saverio interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

Gli imputati dovranno inoltre pagare 3.900 euro alle parti civili, ovvero il Comune di Lamezia Terme, associazione Antiracket e Luigi Angotti.