Torretta. Cucciolo finisce in un canale, salvato dai vigili del fuoco

Era finito in un’intercapedine di un canale di scolo fatto con blocchi di cemento di una abitazione in via Pablo Picasso a Torretta di Crucoli il cucciolo messo in salvo dai vigili del fuoco di Crotone.

L’allarme è partito alle 16.20. I vigili del distaccamento di Cirò Marina, arrivati sul posto, hanno sentito il lamento del cucciolo in fondo al canale, che rasentava il muro di un deposito per attrezzatura agricola. Hanno quindi iniziato a scavare con le mani per evitare di ferire il cane e sono riusciti a estrarlo da sotto il terreno.

L’operazione di recupero è durata più di un’ora. Il cucciolo è stato rifocillato ed è stato consegnato alle cure della proprietaria che, visibilmente commossa, ha ringraziato i vigili del fuoco.