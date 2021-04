Covid, nessuna tregua in Calabria. In 24 ore 492 casi e 9 decessi

Non c’è tregua in Calabria dove i nuovi positivi sono 492, un numero in aumento rispetto ai 414 casi di ieri (QUI).



Sono 9 i decessi delle ultime 24 ore, per un totale di 1.005 decessi da inizio pandemia, mentre il totale dei casi accertati è 59.197.

Ed è sempre il Cosentino a registrare più positivi, con i suoi 155 nuovi casi, seguono Reggio Calabria (+143), Catanzaro (+117), Crotone (+42), Vibo Valentia (+35).

Aumentano i casi in isolamento domiciliare +211, per un totale di 14.637 casi. Nei reparti ordinari si trovano 475 persone (+1), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 45 pazienti. Sono invece 271 le persone guarite nell’ultime giornata, per un totale di 43.305 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Mentre i casi attivi sono 14.887.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino dove i nuovi positivi sono 143, da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 20.086. Attualmente i casi attivi sono 2.495, di cui 99 ricoveri a Reggio Calabria, 36 a Gioia Tauro (-2); 7 in terapia intensiva (-1); 2.353 in isolamento domiciliare (+30). I casi chiusi sono 17.591, di cui 17.309 guariti (+111); 282 deceduti (+1).

Nel Cosentino i positivi delle ultime 24 ore sono 155, ma da febbraio si sono ammalati in 19.664. Attualmente i casi attivi sono 8.129, di cui 116 ricoveri a Cosenza, 37 a Rossano, 18 ad Acri, 26 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo (+4); 4 in terapia intensiva a Rossano e 19 a Cosenza (+5); 7.909 in isolamento domiciliare (+143). I casi chiusi sono 11.535, di cui 11.084 guariti (+1); 451 deceduti (+3).

Nel Catanzarese dove il totale dei casi è: 8.714, i nuovi casi sono 117. Attualmente i casi attivi sono 2.823, di cui 52 ricoveri a Catanzaro, 9 a Terme; 25 al Mater Domini (-7); 15 in terapia intensiva; 2.722 in isolamento domiciliare (+65). I casi chiusi sono 5.891, di cui 5.773 guariti (+57); 118 deceduti.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 42, ma il totale si attesta a quota 5.404. Attualmente i casi attivi sono 916, di cui 43 ricoveri (-1); 873 in isolamento domiciliare (-16). I casi chiusi sono 4.488, di cui 4.414 guariti (+57); 74 deceduti (+2).

Nel Vibonese, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 4.936, i nuovi positivi sono 35. Attualmente i casi attivi sono 440, di cui 14 ricoveri (-2); 426 in isolamento domiciliare (-11). I casi chiusi sono 4.496, di cui 4.416 guariti (+45); 80 deceduti (+3).

Per quanto riguarda i casi di persone provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 84 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.