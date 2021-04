Isola, al via i progetti che coinvolgono i percettori di Reddito di Cittadinanza

L’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto, guidata dalla sindaca Maria Grazia Vittimberga, ha avviato i progetti utili alla collettività. Il primo progetto messo in campo, denominato Isola Pulita, è partito lunedì 26 aprile e ha preso in carico 12 elementi del territorio che percepiscono il reddito di cittadinanza.

L’obiettivo è quello di migliorare il decoro urbano attraverso attività che rendano più accoglienti e ospitali gli spazi urbani, gli immobili pubblici e gli spazi comuni. Il supporto ai servizi già presenti andrà a produrre un valore aggiunto per tutta la comunità aumentando la qualità dei servizi stessi e la sensibilizzazione dei cittadini nel rispetto dell’ambiente.

Tra le attività che dovranno svolgere i beneficiari ci sono: riqualificazione percorsi paesaggistici e aree mediante pulizia e raccolta rifiuti abbandonati; manutenzione e cura delle aree verdi e dell’aree giochi dedicate ai bambini; sistemazione e restauro delle barriere in muratura e staccionate lungo le coste, interventi di manutenzioni negli edifici pubblici, inclusi quelli scolastici e alti interventi programmati con l’ufficio tecnico manutentivo.

Il numero previsto per i 6 progetti in programma è attualmente di 40 unità, al momento sono già 12 quelli in servizio e dovranno offrire all’ente un impegno che va dalle 8 alle 16 ore giornaliere. La mancata partecipazione ai progetti causerà automaticamente la perdita del beneficio.