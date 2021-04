Crotone, incontro tra Comune ed Eni Rewind: si è discusso del Pob 2

“La città vuole una bonifica non una messa in sicurezza”. Questo il pensiero ribadito più volte dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, nel corso dell’incontro svolto in remoto questa mattina con i rappresentanti di Eni Rewind, la società ambientale di Eni.

“La bonifica dell’ex area industriale non può essere definita dinamica ma deve essere definitiva. Il progetto attuale non garantisce una reale bonifica” ha continuato il sindaco, ricordando come “la città ha perso dodici anni, a partire dalla sperimentazione di fitorimediazione che ha dato esito negativo”.

Argomento principale di discussione il Pob 2, che riguarda proprio l’ex area industriale. La volontà espressa tanto dal sindaco quanto dai rappresentanti aziendali è stata quella di istituire un tavolo duraturo e costruttivo, che coincida però con le esigenze del territorio. Lo stesso sindaco ha ricordato come Eni Rewind ha già investito 170 milioni sul territorio e prevede di investirne altri 300. Discusso, inoltre, lo stato di avanzamento dei lavori del Pob 1, attualmente in corso.