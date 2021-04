Crotone, la Prefettura sulla riapertura del castello: “Valuteremo fattibilità della proposta”

Si è svolto nella giornata di ieri, presso la Prefettura di Crotone, un incontro in videoconferenza per valutare ed esaminare lo stato dell’arte delle attività di bonifica presso il Castello di Carlo V di Crotone, chiuso oramai dal 2018 a seguito del rinvenimento di scarti di lavorazione dell’ex area industriale.

Esposto un quadro dettagliato della situazione, nonché gli interventi necessari per bonificare l’area e per verificare l’avanzamento dei lavori in questi anni. La Prefettura infatti ha esaminato i vari progetti presentanti, ricordando però che manca la delibera regionale relativa al finanziamento degli interventi.

Vista l’importanza della struttura, è stato predisposto un coordinamento per monitorare lo stato dei lavori, e, in risposta alla proposta avanzata dal comitato “Antica Kroton”, che ha chiesto di riaprire alcune aree non direttamente interessate dalla presenza di scorie, la Prefettura si è riservata di valutare la possibilità con il supporto di apposite analisi tecniche.