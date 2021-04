Omicidio Scavelli, Mattarella le conferisce la Gran Croce d’Onore

Teresa Scavelli

“La signora Scavelli non ha esitato a mettere la sicurezza e la stessa sopravvivenza dei minori a lei affidati davanti alla propria vita, sacrificandola in nome dei più alti valori umani e morali. Ella si è pertanto proposta come straordinario esempio anche per l’immagine dei cittadini italiani inseriti nella società svizzera”. Con questa motivazione è stata assegnata questa mattina, per volere del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Gran Croce d’Onore a Teresa Scavelli, uccisa lo scorso 2 settembre in Svizzera.

Una vicenda drammatica che ha visto la quarantaseienne originaria di Cotronei soccombere sotto le percosse di un ventiduenne, nel tentativo di difendere dei bambini ai quali stava facendo da baby sitter. L’aggressore, entrato di soppiatto ed apparentemente senza motivo nell’abitazione, avrebbe ferocemente aggredito la donna per poi essere ucciso dalla Polizia, che intervenuta ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco.

L’onoreficenza, richiesta lo scorso 24 settembre, rappresenta uno dei più alti riconoscimenti dello Stato.