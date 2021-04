Locri, ospedale non avrà reparto covid: mancano condizioni di sicurezza

Sarebbe definitivamente tramontata l’ipotesi di allestire un reparto covid nell’ospedale di Locri, idea sostenuta dallo stesso commissario dell’Asp reggina, Gianluigi Scaffidi, che prevedeva di allestire 10 posti letto e 4 di terapia intensiva nell’unità di pneumologia.

Un sopralluogo presso la struttura infatti avrebbe messo in luce delle evidenti carenze, per le quali sarebbero mancate le necessarie misure di sicurezza per i degenti. Impossibile, dunque, gestire i malati covid nell’importante centro locrese.

Il nuovo punto covid nascerà quindi presso il “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo, dove si sta procedendo alla messa a punto di 28 nuovi posti letto e 4 di terapia intensiva.