Consorzio di tutela dei salumi di Calabria: “Attuale situazione non pregiudica nostro operato”

“L’attuale e temporanea situazione del consorzio non pregiudica nella maniera più assoluta la tutela della Salsiccia Dop e della Soppressata Dop di Calabria, né tanto meno la tutela del consumatore”. Lo afferma in una nota la presidentessa del Consorzio di Tutela del Salumi di Calabria Dop, Stefania Rota, rispondendo ad alcune notizie apparse nei giorni scorsi sulla stampa in merito ad un cambio dello statuto del consorzio.

“A seguito dell’uscita dal consorzio di alcuni produttori sono venuti meno i requisiti indicati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per avere la tutela di salsiccia e soppressata, che consistono nella copertura all’interno del comparto del 66% della produzione regionale” spiega ancora la presidentessa. “Una percentuale che, a causa di una situazione che non riguarda solo la Calabria ma anche altri Consorzi regionali, verrà presto ridimensionata attraverso un apposito decreto legge che gli impedimenti dovuti all’emergenza sanitaria hanno fatto slittare nell’agenda politica italiana”.

La stessa si dice fiduciosa di “rientrare presto nei parametri” grazie all’adesione di altri imprenditori o all’aumento della produzione, nonostante “l’attuale momento storico di difficoltà economica conseguente alla pandemia”.