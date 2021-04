Crotone. Abusivismo lungo la costa: costruzione illecita sequestrata sul nascere

Prosegue la lotta all’abusivismo edilizio lungo la costa crotonese dei carabinieri forestale di Crotone che, nel corso di un’attività di controllo, sono riusciti a fermare sul nascere i lavori dell’ennesima costruzione illecita in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

I militari, nei giorni scorsi, avevano notato una platea di fondazione in conglomerato cementizio armato nel territorio di Crotone, all’interno della fascia di rispetto profonda 300 m della costa. Subito avevano avviato gli accertamenti presso l’ufficio comunale competente. Il manufatto, realizzato da pochissimo – il conglomerato era ancora umido - era del tutto privo di atti legittimanti l’edificazione.

Da qui l’immediato sequestro della platea di fondazione, occupante un’area di forma rettangolare estesa in pianta 9 m x 10 m. Il proprietario dell’area, un 48enne crotonese, è stato deferito alla Procura della Repubblica per costruzione abusiva in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Il sequestro è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.