“Racconto tutto a tua moglie”: estorce denaro all’ex amante, arrestata 27enne rumena

Come in uno dei più classici film tv, una “storia d’amore” fuori dal matrimonio che si è trasformata in un vero e proprio incubo per un 50enne della locride, che è caduto vittima della giovane amante.

A salvarlo dalla sua presunta aguzzina sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria che, a seguito della denuncia dell’uomo, hanno tratto in arresto per estorsione la donna, una 27enne rumena, G.A.I. le sue iniziali.

I FATTI

Una relazione, tra i due amanti, durata diversi anni, fatta di attenzioni, messaggi e qualche foto intima, che inizialmente sarebbero state ricambiate dalla vittima anche con aiuti economici, fino ad arrivare a prenderne le distanze quando le richieste della donna si sarebbero fatte sempre più frequenti e insistenti.

L’ultimo episodio risalirebbe a qualche settimana fa, quando la 27enne avrebbe ricontattato il 50enne, chiedendogli ancora soldi, questa volta con un intento ben preciso: 300 euro per non raccontare alla moglie della loro storia passata e rovinare così il loro matrimonio.

È stato questo il momento in cui l’uomo ha deciso di denunciare la vicenda ai Carabinieri, che in pochi giorni hanno ricostruito l’accaduto e, dopo aver monitorato l’incontro, avvenuto a San Luca, tra il 50enne e la giovane, hanno fermato quest’ultima con ancora addosso i soldi che gli aveva estorto.

Arrestata, è stata dapprima condotta presso la casa circondariale Panzera di Reggio Calabria, e dopo la convalida dell’arresto, è stata poi sottoposta ai domiciliari, così come disposto dal Tribunale di Locri.