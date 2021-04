Anziano travolto da un’auto a Cassano: è grave

Versa in gravi condizioni l’anziano 84enne investito stamani da un’automobile nei pressi della cattedrale di Cassano allo Ionio.

Alla guida dell’auto, una Panda, si trovava una donna che – per cause ancora da accertare – avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto furi controllo, sulla quale viaggiava anche la figlioletta della donna, prima di travolgere l’anziano ha divelto alcuni cartelli e urtato delle vetture parcheggiate su corso Garibaldi.

I primi a prestare soccorso al malcapitato 84enne sono stati i commercianti della zona e la farmacista. L’uomo è stato trasportato d'urgenza, con l'elisoccorso, all'Ospedale di Cosenza dove è ricoverato per politraumi. Sul posto gli agenti della Polizia municipale ed i carabinieri.