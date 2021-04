Covid. Dopo il consueto calo del lunedì tornano a salire i contagi: 414 in 24 ore. Nove i decessi

Torna a salire sensibilmente il numero di nuovi contagi da Covid-19 in Calabria. Dopo il consueto calo del lunedì (QUI IL BOLLETTINO), oggi si registrano 414 nuovi contagiati in sole 24 ore, seguiti, purtroppo, da 9 decessi.

Oggi i tamponi eseguiti sono 3.911, per un totale di 3.357 nuovi soggetti testati (ieri erano 1.620).

Il maggior aumento di positivi si annota nella provincia di Reggio Calabria (+129), seguita da quelle di Cosenza (+114), di Catanzaro (+72), di Crotone (+67) e Vibo Valentia (+32).

Da febbraio 2020 a ad oggi - in tutta la regione - il totale di persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 è 58.705, mentre i decessi sono stati 996.

Per quanto riguarda i ricoveri, nelle ultime ore non si registrano nuovi ingressi nei reparti covid degli ospedali calabresi e nemmeno nelle terapie intensive. Al momento, sono 45(-1) gli assistiti in intensiva e 474 quelli nei reparti (-8). I positivi in isolamento domiciliare sono invece 14.156 (- 187 da ieri).

Sale, fortunatamente, il numero dai guariti (+601), per un totale di 43.034.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i nuovi positivi sono 129, da inizio pandemia si sono ammalati in 19.943. Attualmente i casi attivi sono 2.247, di cui 100 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 33 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.323 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 17.479: 17.198 guariti, 281 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi casi sono 114, ma il computo totale si attesta a 19.508. Attualmente i casi attivi sono 7.977, di cui 107 in reparto AO di Cosenza; 36 in reparto al presidio di Rossano; 4 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 28 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.766 in isolamento domiciliare. Sono invece 11.531 i casi chiusi: 11.083 guariti, 448 deceduti.

Nel Catanzarese sono 8.598 le persone che hanno contratto il Covid-19, ma i nuovi positivi sono 72. Qui i casi attivi sono 2.764, di cui 57 in reparto all'AO di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 26 in reparto all'AOU Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2657 in isolamento domiciliare. I CASI CHIUSI sono 5.834: 5.716 guariti, 118 deceduti.

Nel Crotonese, dove da inizio pandemia il computo totale di casi è 5.362, i nuovi positivi sono 67. Attualmente i casi attivi sono 933, di cui 44 in reparto; 889 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 4.429: 4.357 guariti, 72 deceduti.

Nel Vibonese i casi totali sono 4.901, ma i nuovi positivi sono 32. Attualmente i casi attivi sono 453, di cui 16 ricoverati, 437 in isolamento domiciliare. Qui i casi chiusi sono 4.448: 4.371 guariti, 77 deceduti.

Per quanto riguarda le persone con il Covid-19 provenienti da altra regione o stato, al momento i casi attivi sono 84, tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.