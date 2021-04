Prima Giornata Ecologica a Cariati: ripulita spiaggia e zona porto

“Pneumatici, filtri di motori, fusti di olio e addirittura un intero container di cassette di polistirolo. È quanto è stato raccolto a Cariati dai volontari impegnati nella prima tappa delle Giornate Ecologiche, tenutasi domenica scorsa, 25 aprile, nella zona adiacente il Porto e nel tratto di spiaggia tra il torrente Pannizzaro e la piazza Padre Pio sul lungomare cittadino”.

È quanto fa sapere l’assessore all’ambiente Sergio Salvati che insieme al sindaco Filomena Greco ringrazia tutti i volontari che hanno voluto offrire il loro contributo, condividendo la mission ecologica dell’Amministrazione Comunale.

“È soprattutto in queste occasioni – aggiunge – che lo spirito di partecipazione e di tutela degli ambienti e degli spazi comuni, condiviso dalla stragrande maggioranza dei cittadini, riesce sempre ad avere la meglio, sul comportamento incivile di quei pochi che continuano ad inquinare l’ambiente, la bellezza e la vivibilità di tutti.”

“Per smaltire anche i rifiuti ingombranti – precisa l’Assessore – sono state posizionate anche delle isole ecologiche mobili nelle località di Santa Maria e San Cataldo, punti strategici e periferici del territorio comunale.”

Nell’auspicare che in vista dei due appuntamenti previsti per domenica 2 maggio e sabato 5 giugno, in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, la partecipazione possa essere ancora più numerosa,

Salvati coglie l’occasione per anticipare che “rispondendo agli stessi obiettivi politico-programmatici di rafforzamento della tutela ambientale, di fruizione degli spazi pubblici ed in particolare nell’area portuale, a breve saranno realizzate a servizio e supporto tanto della diportistica che degli operatori della pesca, ulteriori iniziative utili a garantire maggiore decoro dell’area”.