Processo Xenia, pm chiede di acquisire l’articolo sulla candidatura di Lucano

Intende acquisire agli atti un articolo di alcune settimane fa in cui Mimmo Lucano annunciava la sua candidatura alle prossime regionali al fianco del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. È la richiesta del pm della Procura di Locri, Michele Permunian, nel corso dell’udienza per l’istruttoria dibattimentale del processo “Xenia”. Richiesta poi rigettata dal presidente del tribunale Fulvio Accurso perché “sono fatti che non ci riguardano ed estranei al processo”.

Scelta contestata dall’ex sindaco di Riace, per il quale la situazione è “preoccupante il tentativo della procura di inserire nel processo una mia intervista in cui annuncio la mia candidatura. In questo modo non si riconoscono e non si rispettano i diritti costituzionalmente garantiti”.