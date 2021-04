Dinami, sit in di protesta contro l’impianto di trattamento rifiuti

Sit in di protesta a Dinami dove il comitato civico “Pro Dinami” ha protestato contro la decisione del sindaco, Gregorio Ciccone, ed avallata da 22 sindaci dell’Ato 4, contro l’installazione di un impianto di trattamento rifiuti nel territorio comunale.

Decine di cittadini hanno protestato impugnando manifesti e cartelli per ribadire la propria contrarietà contro la decisione per la costruzione dell’impianto. Il comitato inoltre protesta contro il sindaco, redo di non aver informato la cittadinanza sull’intenzione dell’installazione dell’impianto.