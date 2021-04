Corigliano Rossano, in casa con 140 grammi di sostanze stupefacenti. In manette 28enne

In casa con 140 grammi di sostanze stupefacenti. Per questo motivo un 28enne già noto alle forze dell’ordine per furto e truffa è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

È successo nel corso di un controllo degli agenti del commissariato di Corigliano-Rossano. A seguito di una perquisizione, i poliziotti hanno trovato nel comodino della camera da letto un involucro in cellophane con 20 grammi di sostanze, mentre, ben nascosto dietro ad un divano è stato trovato un altro involucro contenente la stessa sostanza del peso complessivo di 120 grammi.

Il pm presso la procura di Castrovillari ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.