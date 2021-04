Imbarca troppa acqua e finisce sul fondale. Recuperata imbarcazione a Crotone

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Ha imbarcato così tanta acqua da finire sul fondale del porto vecchio. È successo a Crotone dove, all’alba di lunedì una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta per recuperare l’imbarcazione.

L'intervento, che è durato qualche ora, è stato effettuato dai vigili con la collaborazione di un sommozzatore civile specializzato e autorizzato ad effettuare interventi in mare, con l'ausilio dell'autogru arrivata dalla sede centrale del comando di Crotone.

I vigili hanno quindi riportato in superficie l'imbarcazione. Durante il recupero, tramite una motopompa hanno aspirato l’acqua e prosciugato il vano motore, permettendo ai proprietari di recuperare le reti che erano a bordo. I vigili hanno poi messo in sicurezza la stessa imbarcazione fonte di sostegno per i pescatori.