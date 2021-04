“Così non ordinerai una ‘ndrangheta per dolce”: polemica per una pubblicità in Belgio

Non ha avuto il successo sperato la campagna pubblicitaria dall’Università di Lovanio, in Belgio, usata per promuovere corsi di lingua italiana. Lo slogan utilizzato “Così non ordinerai più una ‘ndrangheta per dolce”, ha infatti suscitato diverse polemiche nonostante l’intento dell’Ateneo, come si legge in una nota, volesse solo “stimolare la curiosità dei potenziali studenti”.

Sono state diverse le reazioni negative e le polemiche, tanto che l’Università ha tentato di giustificare la campagna, scrivendo che “è diventato chiaro che la comunità italiana si è sentita colpita dallo slogan utilizzato senza la necessaria contestualizzazione. Naturalmente non è stata mai intenzione dell’università urtare” la sensibilità di nessuno.

L’istituto, dopo essersi consultato con l’ambasciata d’Italia in Belgio, ha deciso di bloccare l’uso dello slogan “sulle pensiline alle fermate dei bus e suoi social media esprimendo il suo rincrescimento per le reazioni involontariamente suscitate”. Università e ambasciata hanno poi concordato il rafforzamento della collaborazione.