Controlli a Verbicaro e San Nicola Arcella, scattano sequestri e denunce

Sequestri e denunce a Verbicaro e San Nicola Arcella. I carabinieri della stazione forestale di Orsomarso hanno effettuato un controllo nell’isola ecologica di Verbicaro. Qui hanno accertato la presenza di due grossi cumuli di rifiuti costituiti da ingombranti, parti di mobili, materassi, pneumatici fuori uso, pezzi di carrozzeria di autovetture, materiale plastico vario e rifiuti elettrici ed elettronici, oltre a carta e cartone parzialmente combusto.

I rifiuti non erano depositati all’interno dei contenitori a tenuta stagna, con cartellonistica e divisione per tipologie, ma miscelati tra loro e depositati su una area che doveva essere adibita a solo piazzale. Ne è così scattata la denuncia per il responsabile comunale e per gestione illecita di rifiuti. Sequestrato il cumulo.

I militari sono intervenuti anche in località “Baia del Carpino” a San Nicola Arcella, dove hanno scoperto del lavori di movimento terra con conseguente realizzazione di pista e piazzale. Dai successivi controlli è emerso che i lavori sono stati effettuati in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale in assenza delle autorizzazioni.

Da qui il sequestro dell’area e la denuncia dell’esecutore materiale per il reato di realizzazione di lavori in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, in assenza di permesso a costruire.