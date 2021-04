Maxi sequestro ad affiliati della cosca Farao-Marincola. Sigilli a beni per 50mln di euro

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Ammonta a 50mln di euro il patrimonio dei beni posti sotto sequestro dai finanzieri delle Fiamme gialle di Cosenza nei confronti di Luigi Spadafora e i figli Pasquale, Rosario e Antonio, ritenuti affiliati di spicco della cosca Farao-Marincola della provincia di Crotone.

La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato, nell’ambito di accertamenti economico-patrimoniali delegati dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia, 6 complessi aziendali, di cui 3 società, 2 ditte individuali, un’azienda agricola e partecipazioni societarie; 203 immobili tra terreni e fabbricati; 60 automezzi tra autovetture, autocarri, rimorchi e mezzi agricoli); quote societarie e disponibilità finanziarie di varia natura, come conti correnti bancari, titoli azionari, buoni fruttiferi, libretti di risparmio e assicurazioni.

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza hanno eseguito la misura di prevenzione patrimoniale ai fini antimafia, emessa dal Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Penale.

Il sequestro, finalizzato alla successiva confisca, è avvenuto su richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Per gli inquirenti la famiglia Spadafora, attraverso le imprese gestite, governava, in regime di monopolio ‘ndranghetistico, l’offerta di legname e prodotti derivanti dai tagli boschivi operati nel territorio silano. Facendo leva sull’appartenenza alla ‘ndrina di San Giovanni in Fiore, la famgilia avrebbe creato un vero e proprio cartello di controllo mafioso dei boschi, manipolando e indirizzando l’aggiudicazione delle gare d’appalto boschive con metodo mafioso, danneggiando le ditte che non si allineavano alle direttive imposte dalla criminalità organizzata.

Inoltre, proprio grazie alla gestione dei boschi della Sila, gli Spadafora erano stati utilizzati per garantire, negli anni, la latitanza di elementi di spicco della cosca Farao-Marincola a cui, di fatto, facevano capo.

Per tali accuse, lo scorso nel febbraio 2021, gli Spadafora sono stati condannati, dal Tribunale di Crotone, a più di 60 di carcere: Luigi Spadafora, (attualmente agli arresti domiciliari) alla pena di anni 15 di reclusione, mentre i suoi tre figli, Pasquale, Rosario e Antonio (ad oggi, tutti detenuti in carcere), rispettivamente a 20, 14 e 14 anni di reclusione.

Su di loro grava, inoltre, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ancora da scontare poiché detenuti.

Il sequestro è stato possibile grazie al lavoro dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Cosenza, che, sotto la direzione della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, hanno effettuato accertamenti patrimoniali, esaminando e approfondendo le loro variazioni patrimoniali nell’arco temporale dal 2005 al 2017.

Le indagini hanno messo in luce una sproporzione tra gli esigui redditi dichiarati e i loro rispettivi patrimoni immobiliari, mobiliari e finanziari, accumulati nel tempo.