A Reggio Calabria nascerà il Museo del Mare: finanziati 53 milioni di euro

A Reggio Calabria nascerà il Museo del Mare progettato dalla compianta archistar Zaha Hadid. L’opera rientrerà in un finanziamento di 53 milioni di euro destinati a Reggio Calabria, inseriti nel masterplan delle risorse disponibili per gli attrattori culturali delle Città Metropolitane.

“Adesso è ufficiale. Siamo riusciti grazie alla disponibilità del Governo ed in particolare del Ministro Dario Franceschini, e grazie all’interlocuzione promossa da Anci con il Presidente Antonio Decaro, ad ottenere il finanziamento del progetto del Museo del Mare di Zaha Hadid”. Ha scritto il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ufficializzando la notizia su facebook.

“Il progetto è stato ritenuto dal Governo strategico per lo sviluppo dell’intero Paese, a dimostrazione – ha aggiunto il primo cittadino - di quanto sia importante investire le risorse del Recovery soprattutto nel Mezzogiorno. Perché se riparte il Sud riparte l’Italia”.

Per quanto riguarda il finanziamento di 53 milioni di euro, Falcomatà ha precisato“premia il lavoro costantemente portato avanti dall'amministrazione comunale in questi anni, capace di ridare dignità e autorevolezza alla nostra Città, individuata dal Ministero come sede di uno dei finanziamenti più cospicui inseriti nel piano a livello nazionale”.

“Adesso tocca a noi, tocca alla nostra comunità meritarsi l'attenzione e la fiducia riposta con l'assegnazione di questi fondi, attivando immediatamente l'iter amministrativo per arrivare alla cantierizzazione dell'opera. Dopo la realizzazione del waterfront, che sarà inaugurato a breve - ha concluso Falcomatà - e le altre opere di rigenerazione urbana che stanno ridando slancio all'economia e decoro urbanistico al paesaggio sull'intero frontemare cittadino, da Bocale a Catona, adesso siamo finalmente in grado di incastonare il gioiello che renderà ancora più unico e prezioso il tratto costiero della nostra città".