Cosenza, nuova grana per Zuccatelli: l’ex commissario indagato per rivelazione di segreto istruttorio

Concluse le indagini preliminari a carico di Giuseppe Zuccatelli, ex commissario dell’Asp di Cosenza accusato dal pm Mariangela Ferro di rivelazione del segreto istruttorio in merito alla gestione di Villa Torano.

Una vicenda relativamente fresca, riferita ad un particolare file audio che l’ex commissario avrebbe chiesto ad un medico del 118 e ad un responsabile della suddetta clinica, riguardante il trasferimento di un paziente successivamente deceduto.

Il fatto risalirebbe al 21 marzo del 2020, e lo stesso Zuccatelli avrebbe inoltrato tale file audio direttamente a Nicola Morra, non indagato, violando di fatto le indagini ancora in corso sulla struttura di ricovero.

La struttura, nota per aver "ospitato" uno dei primi focolai nella Regione, è ancora oggetto di verifiche per tentare di capire se vennero messe in atto o meno tutte le misure necessarie ad impedire il contagio. Diversi i decessi registrati nelle due ondate che colpiroro a clinica.