Vaccinazioni, Spirlì: “Piano sta funzionando”

“Le nostre previsioni ci dicono che, da qui al prossimo 5 maggio, arriveremo a più di 15 mila vaccinazioni anti-Covid al giorno”. È quanto ha affermato Nino Spirlì al termine del consiglio regionale, parlando di “una giornata da segnare con la pietra bianca” in quanto “con una sanità malata siamo comunque riusciti a ottenere risultati da sanità sana”.

SPIRLI: “IL PIANO STA FUNZIONANDO”

Ottimista dunque la previsione del presidente facente funzione, che grazie alla “piattaforma per le prenotazioni” può visionare “le previsioni minime sulle somministrazioni, provincia per provincia”. Una condizione che permetterebbe dunque di organizzare ulteriori “Vax Day” e velocizzare così l’iter, anche grazie all’adesione dei medici di medicina generale, degli odontoiatri e dei pediatri.

“Abbiamo avuto un colpo di reni anche grazie alle vaccinazioni degli ultimi giorni” continua Spirlì, commentando il raggiungimento del 63% nelle vaccinazioni per gli over 80. Confermato inoltre dal generale Pirro “un numero congruo di ventilatori per terapie sub-intensiva e intensiva”, che permetteranno dunque di mettere in moto strutture come Villa Bianca di Catanzaro.

GALLO: “GOVERNO GARANTISCA PIU’ DOSI”

Intervenuto sulla questione, l’assessore regionale Gianluca Gallo ha parlato di “un rinnovato rapporto di collaborazione tra la Regione e l’Ufficio del commissario”, ma allo stesso tempo ha avanzato la richiesta di maggiori dosi di vaccino per procedere ancora più spediti.

“Sappiamo bene che le competenze del commissario e della Giunta sono differenti, ma stiamo collaborando per imprimere più forza al piano vaccinale. Su tutte le altre questioni, ragioneremo dopo l’emergenza pandemica, ma ora quello che più conta per la Calabria è avere dal Governo una maggiore disponibilità di vaccini” afferma ancora Gallo, che ritiene essere “il momento di spingere ancora” per ottimizzare i tempi.