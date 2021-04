San Giovanni in Fiore, prorogata chisura delle scuole: “15% dei casi riguarda minori”

Appreso della proroga della zona rossa fino al prossimo 3 maggio, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha annunciato la proroga della chiusura delle scuole fino al prossimo 4 maggio. Una decisione presa in base ai dati forniti dall’Asp di Cosenza, particolarmente critica in quanto rivelerebbe che il “15% di positivi” sul territorio è “di età inferiore ai 18 anni”.

“Purtroppo, dopo le festività pasquali si è registrato un aumento significativo dei positivi, di cui l’Asp di Cosenza ha certificato entità e livello di rischio focolai, al punto che la Regione, cui avevamo proposto la Zona arancione rafforzata al fine di riaprire le attività commerciali con accesso contingentato, sta per ordinare la proroga della Zona rossa fino al prossimo 4 aprile” ha affermato la prima cittadina. “Se riusciremo a mantenerci responsabili e attenti, supereremo questa dura fase di restrizioni".