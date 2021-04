Covid, troppi contagi: Rocca Imperiale in zona rossa. Proroga per altri Comuni

Il comune di Rocca Imperiale entra a far parte dei centri in zona rossa. Dal 27 aprile fino al 10 maggio il centro dell’alto cosentino situato al confine con la Basilicata sarà off limits, così come disposto dall’ordinanza numero 29 firmata dal presidente facente funzioni Nino Spirlì. Chisue le attività non essenziali mentre per la scuola l’attività in presenza sarà limitata a non più del 50%.

Nell’ordinanza vengono anche analizzati i dati di altri centri già in zona rossa, ossia Cutro nel crotonese ed Acri e San Giovanni in Fiore nel cosentino.

Anche per questi tre centri arriva una proroga della zona rossa, che perdurerà almeno fino al prossimo 3 maggio: i contagi infatti non sarebbero diminuiti nonostante le restrizioni più severe, e per questo si sarebbe reso necessario prolungare le chiusure.