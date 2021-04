“Un albero per il futuro”: piante messe a dimora con gli alunni del Carducci di Reggio

Anche il reparto Carabinieri della Biodiversità di Reggio Calabria ha preso parte alle celebrazioni simboliche per la Giornata Mondiale delal Terra, svoltasi lo scorso 22 aprile. In tale occasione, i militari hanno aderito al progetto nazionale “Un albero per il futuro”, che si prefigge lo scopo di creare un “bosco diffuso” a tutela del territorio nel tentativo di ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Nel capoluogo reggino l’onere e l’onore di custodire il piccolo giardino è toccato agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre”, che assieme ad alcuni militari hanno messo a dimora alcuni alberi delle più comuni specie presenti nella macchia mediterranea. Alla cerimonia, svoltasi nel pieno rispetto delle normative anti covid, hanno partecipato la dirigente scolastica Sonia Barberi e diverse altre rappresentanze militari coinvolte nel progetto.