Autorità Portuale, la conferma della Regione Calabria: “Firmata intesa su Agostinelli”

“Ho appena firmato l’intesa con il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, per la nomina dell’ammiraglio Andrea Agostinelli a presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio”. È quanto annuncia in una nota stampa il presidente facente funzione Nino Spirlì, che vedrebbe dunque confermato alla guida dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro l’attuale commissario.

“Fin dal primo giorno del mio mandato in Regione Calabria, il Porto e il suo sviluppo sono stati al centro della mia azione politica. La conferma al timone dell’ammiraglio Agostinelli altro non è che la prosecuzione naturale di una governance che permetterà allo scalo di raggiungere nuovi e ancora più prestigiosi traguardi” spiega Spirlì. Lo stesso poi augura ad Agostinelli “di avere sempre il vento in poppa” augurandogli un buon lavoro.