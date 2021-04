Covid, il bollettino del lunedì: “solo” 185 nuovi casi e 3 vittime nelle ultime 24 ore

Con poco più di duemila tamponi processati, il bollettino odierno sull’andamento del coronavirus in Calabria presenta un netto calo di casi rispetto ai giorni precedente. Sono infatti “solo” 185 i nuovi contagi scoperti, mentre si registrano, purtroppo, altre 3 vittime.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Reggio Calabria (+142), seguita da quelle di Catanzaro (+16), di Cosenza (+11) e di Vibo Valentia (+1), seguita dalla provincia di Crotone dove non si sarebbe registrato alcun contagio (+0). Effettuati 755.318 tamponi eseguiti su 702.618 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 19.816 (+142) e così distribuiti: casi attivi 2.391 (108 in reparto; 33 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 10 in terapia intensiva; 2.240 in isolamento domiciliare); 17.423 i casi chiusi (17.143 guariti, 280 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 8.524 (+16) casi attivi sono 2.838 (93 in reparto; 16 in terapia intensiva; 2.729 in isolamento domiciliare); 5.688 i casi chiusi (5.573 guariti, 115 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 19.393 (+11): casi attivi 8.160 (105 in reparto; 36 in reparto al presidio di Rossano, 18 a Cetraro e 28 ad Acri; 0 ricoveri all’ospedale da campo; 16 in terapia intensiva, 7.953 in isolamento domiciliare); 11.233 i casi chiusi (10.790 guariti, 443 deceduti).

Nel vibonese i casi covid salgono a 4.869 (+1) e gli attivi sono 435 (16 ricoverati, 419 in isolamento domiciliare); 4.434 i casi chiusi (4.357 guariti, 77 deceduti).

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati rimarrebbero 5.269 (+8), gli attivi sono 963 (45 in reparto; 918 in isolamento domiciliare); 4.333 i casi chiusi (4.261 guariti, 72 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 84 casi attivi e 309 casi chiusi, tutti guariti.