Multati dai Carabinieri mentre bevono il caffè. Titolare del bar: “Notizia riportata in modo errato”

Nessuno degli avventori sarebbe stato multato o sanzionato. È quanto afferma il titolare del bar di Corigliano-Rossano chiuso questa mattina a seguito dell’accertamento, da parte dei Carabinieri, di diverse infrazioni alle norme anti contagio.

Infrazioni che sarebbero state commesse da personale medico e da alcuni agenti di Polizia, sorpresi, secondo quanto appreso, a bere un caffè all'interno del locale.



Da quanto fa sapere il proprietario dell’esercizio commerciale, che ha dato mandato difensivo all’avvocato Francesco Nicoletti, la notizia sarebbe stata riportata “in modo non corrispondente alla verità dei fatti”, in quanto gli avventori non sarebbero stati multati o sanzionati dai Carabinieri.