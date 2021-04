Vaccini. A Vibo stretta sinergia tra ASP e Confindustria

Maria Bernardie Rocco Colacchio

Nell’ambito della due giorni dedicata alle vaccinazioni degli over 60 (Vax-Day Vibo Valentia) Confindustria ha ritenuto di contribuire fattivamente alla sensibilizzazione dei dipendenti delle aziende aderenti invitandoli ad aderire numerosi alla campagna vaccinale.

Un’opera di sensibilizzazione molto apprezzata dai vertici dall’ASP di Vibo Valentia, nella persona del Commissario Maria Bernardi che in un’ottica di concreta sinergia ed al fine di cogliere ogni possibile opportunità di procedere a vaccinare il maggior numero di soggetti, ha istituito per il pomeriggio della domenica una sessione di vaccinazioni che si è tenuta direttamente presso la sede della Confindustria.

“Un’opera di sensibilizzazione importante e che abbiamo voluto sostenere - ha commentato la dott.ssa Bernardi - perché lo scopo principale per tutti noi deve essere procedere nella maniera più incisiva e rapida alla vaccinazione del maggior numero per persone possibile.”

“Non possiamo che ringraziare la dott.ssa Bernardi - afferma il Presidente degli Industriali, Rocco Colacchio - per la sensibilità dimostrata e saremo sempre, dal canto nostro, disponibili ad avviare e sostenere ogni iniziativa attivata dall’ASP al fine di raggiungere anche in questa provincia, nel più breve tempo possibile una condizione che consenta la ripresa delle attività produttive e tuteli la salute di tutte le risorse umane. Momenti come questi, rafforzano l’intero sistema sociale ed economico del nostro territorio ed è per questo che Confindustria non esiterà ad abbracciare ogni futura iniziativa nella certezza che ciascuno di noi è chiamato ad esercitare con il massimo impegno, il proprio ruolo”.