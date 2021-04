Mille studenti nel progetto “Pollicino e Alice-Adolescenti testimoni di parità”: due borse di studio

Tredici scuole coinvolte in tutta la Calabria, circa mille studenti, 5 incontri formativi per classe 121 lavori prodotti dai ragazzi, l’erogazione di due borse di studio, l’assegnazione dei premi per il concorso “La Scrittura e la parola, nella voce delle donne in difficoltà”, sono il bilancio della XXa edizione del progetto “Pollicino e Alice - Adolescenti testimoni di parità”, iniziativa storica della Fondazione “Roberta Lanzino”, patrocinata dalla Regione Calabria.

“Gli alunni dei vari istituti sono stati accompagnati - spiega Matilde Lanzino - in articolati percorsi di animazione e sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza di genere guidate dalle esperte Proff. Infusino e Spadafora e dalla psicologa Nardi. La situazione pandemica e il rigoroso lockdown del 2020 non hanno dunque fermato la realizzazione complessiva del programma, ma solo diluito i tempi di calendarizzazione degli incontri formativi, l’ultimo dei quali, un circle time guidato dalla Dott.ssa Gessica Cuscunà, psicologa dell’Università Roma 3, si è svolto in DAD. Affrontare attraverso uno schermo il complesso tema della matrice del sentimento e delle sue infinite sfumature, ci faceva temere un flop ed invece l’esperienza della DAD, grazie alla sapiente arte maieutica della formatrice, ha registrato una davvero attiva e vivace partecipazione degli studenti”. All’interno del progetto, anche un pacchetto formativo di scrittura e rielaborazione del vissuto destinato a 10 donne che hanno attraversato con la Fondazione un pezzo della loro vita, attività di cui resta traccia nel viso prodotto dalla Fondazione: “Storie di donne. Echi di voci vicine”

“Resta viva la delusione - conclude Matilde Lanzino - di avere dovuto annullare due importanti eventi: il Corteo silenzioso “Ragazzi e Ragazzi INSIEME contro la violenza alle donne e la Giornata della condivisione, che ogni anno porta a Cosenza tutta la popolazione scolastica del Progetto”.

Interessantissimi i lavori prodotti dagli studenti, a testimonianza della fame che i giovani hanno di affrontare un tema che la pandemia forse ha ancor di più esasperato, ma che comunque resta un dramma davvero non degno dei nostri tempi.

Di seguito i vincitori delle borse di studio e del concorso a premi: XIV Borsa di Studio (2019) – Liceo “Scorza”; Fortino - Conforti Classe VD – Lavoro: Le Iene Interviste: Quote rosa; Leonetti - Montemurro - Pastore - Naccarato Classe VG – Lavoro: Canzone sul tema dell’aborto; XV Borsa di Studio (2020) – Liceo “Scorza”; Fortino -Torchia – Mazzei Classe III H – Video: Seduta di laurea; Amato - De Cicco – Russo Classe III C – Video: Come araba fenice; Carelli – Covelli – Gallo – Nuzzolo Classe III D – Opuscolo : Non è normale che sia normale; De Marco – Luciano Classe IV D – Opuscolo: Tante storie; Verta - Ruffolo Classe III H – Fumetto: Pesi; CONCORSO 2019 - 2021: “La scrittura e la parola, nella voce della donne in difficoltà”; Ailimka - Calatafini - Lamanna - Sciammarella Classe V SEZ Unica Liceo “S. Caterina” Paola – Video: Storia di Silvia;Unale - Amodio - Arabia - Belfiore - De Cicco - Mughetto - Tramaglino - D’acri - Classe V A - Liceo “Lucrezia Della Valle” Cosenza – Video: Omnia vincit amor; Scionti - Classe IV A/SU Liceo “Rechichi” Polistena – Quadro: La speranza; Manno - Salvatore - Tripodi - Morabito - Franco – Caccamo – Aquino -Morano - Classe V E ITIS “Milano” Polistena – Lavori: L’amore vero non fa male; Opuscolo: Ama te stessa; Classe II A Informatica ITI Monaco Cosenza – Power point: C’è posta per te.