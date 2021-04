Poliziotti e dirigente Asp beccati a bere il caffè in un bar: multati dai CC

Non si placano le violazioni delle norme anti- Covid in Calabria e a sbagliare sono anche le forze dell’ordine e i medici.

Potrebbe apparire come un paradosso, eppure è quanto accaduto a Corigliano-Rossano dove alcuni poliziotti e un dirigente dell’Asp sono stati multati dai Carabinieri per violazione delle norme anti contagio.

I fatti raccontano che i militari cosentini si erano portati presso un bar per prendere un caffè d’asporto. Al loro arrivo hanno però notato che nei pressi del bancone c’erano diverse persone a bere il caffè, tra cui alcuni poliziotti del commissariato cittadino, alcuni in riposo, altri in servizio con tanto di divisa.

Nessun favoritismo per i colleghi, i carabinieri hanno infatti identificato tutti, compreso il dirigente Asp, ed hanno elevato le dovute sanzioni. Il locale, inoltre, è stato temporaneamente chiuso.