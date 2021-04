Corigliano. Con la droga in piazza, tenta di eludere controllo: arrestato 20enne

Un 20enne di Corigliano Calabro è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I FATTI

Il giovane è stato notato dai militari ausonici nella centralissima Piazza Salotto mentre, insieme ad altri ragazzi, si muoveva con fare sospetto in un angolo della strada.

Mentre i militari si avvicinavano per un controllo, il 20enne si è dato alla precipitosa fuga. Al seguito, sempre a piedi, un carabiniere che nel corso dell’inseguimento ha notato il ragazzo mentre lanciava un involucro in una fioriera. Raggiunto, anziché fermarsi, il ragazzo è riuscito a divincolarsi dalla presa facendo cadere a terra uno dei milita. Il giovane è stato però raggiunto ed ammanettato da un altro militare e, a seguito di perquisizione personale, è stato sorpreso con materiale per il confezionamento della droga e ben tre cellulari.

L’involucro che era stato gettato è stato successivamente recuperato e scoperto contenere diverse dosi di marijuana e tre dosi di hashish, tutte già pronte per la vendita.

Per il 20enne, considerate le diverse tipologie di stupefacente rinvenute e la condotta tenuta per sottrarsi al fermo, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, sono scattate le manette e dovrà comparire davanti il Tribunale per rispondere dei gravi reati contestati.

Sia la droga che tutto il materiale sono stati sottoposti a sequestro penale, anche al fine di analizzare il contenuto dei cellulari usati dal giovane.