Vax Day a Vibo, Palazzetto vuoto. La commissaria: “Venite a vaccinarvi”

Centro vaccinale di Vibo quasi vuoto oggi per il Vax Day. Per questo motivo la commissaria dall’azienda sanitaria provinciale di Vibo, Maria Pompea Bernardi, ha lanciato un appello a recarsi nella struttura per la somministrazione del vaccino.

Così attraverso i sindaci del territorio ha lanciato l’appello: “La vaccinazione è possibile solo per oggi a tutti gli over 60 nonché per i fragili muniti di certificazione.”, scrivono i primi cittadini.