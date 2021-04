Mongrassano. Smaltimento illecito rifiuti da demolizione, tre denunce

Tre denunce a Mongrassano dove i carabinieri forestali hanno scoperto un sito in cui venivano smaltiti illecitamente i rifiuti de demolizione.

Nel corso di un controllo nell’area industriale, i militari hanno scoperto 300 metri cubi di rifiuti in un’area privata dove hanno accertato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali derivanti da lavori di demolizione di tipo edilizio, abbandonati in modo incontrollato sul suolo.

Hanno quindi sequestrato l’area e il carrello cassonato illecitamente utilizzato per il trasporto, oltre alla denuncia in stato di libertà dell'esecutore materiale, del responsabile tecnico dei lavori e del rappresentante dell’azienda, per l'illecita gestione dei rifiuti provenienti da una demolizione avvenuta in una azienda.